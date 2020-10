Mario Kart Live Home Circuit scatena la fantasia nella Video Recensione: tutti i dettagli!

I possessori di Nintendo Switch appassionati di Mario Kart hanno ora la possibilità di vivere il franchise con un approccio completamente diverso dal solito.

Il nuovo Mario Kart Live: Home Circuit sposta infatti l'azione dalle mirabolanti Piste Arcobaleno e dall'antigravità di Mario Kart 8 direttamente al cuore dell'abitazione del giocatore. Con una combinazione tra giocattolo e videogioco, la produzione Nintendo consente infatti di realizzare il proprio tracciato personalizzato, tramite appositi portali da collocare tra le mura di casa. Quest'ultimo può poi essere percorso a tutta velocità dal kart telecomandato offerto in dotazione con Mario Kart Live: Home Circuit.

Per seguire l'azione, basterà attivare Nintendo Switch, che, sfruttando la tecnologia della Realtà Aumentata offrirà una visione della casa decisamente peculiare. Da questa nuova prospettiva sarà possibile dedicarsi al completamento dei Gran Premi di Mario Kart Live: Home Circuit Qual è il risultato finale? Il nostro Marco Mottura si è divertito a costruire tracciati e a testarli con mano ed è ora pronto a raccontarvi tutti i dettagli su Mario Kart Live: Home Circuit. Per presentarvi le sue impressioni, ha confezionato una ricca Video Recensione dedicata, disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: non ci resta che augurarvi una buona visione!