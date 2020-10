Mario Kart Live Home Circuit: la sfida con Cydonia, il Fossa e Mottura!

Le macchinine radiocomandate di Mario Kart Live Home Circuit sfrecciano nella sfida redazionale ingaggiata da Marco Mottura, Francesco Fossetti e Cydonia sulle pagine del canale Twitch di Everyeye.

I kart ipertecnologici dell'ultima esclusiva di Nintendo offrono così l'opportunità a Marco, al Fossa e a Cydonia di cimentarsi in una serie di mirabolanti sfide in Realtà Aumentata, rigorosamente a prova di mici visto l'ormai celebre odio dei gatti per Mario Kart Live.

Una volta approntato il tracciato, il dinamico trio ha fatto tremare i pilastri del cielo con il rombo dei motori di Home Circuit, il tutto nello spirito di una sana competitività... o almeno queste erano le intenzioni iniziali!

Se volete scoprire se e quante volte siamo riusciti a far scadere in farsa la nostra gara redazionale, date un'occhiata al funambolico video che trovate in calce alla notizia e fateci sapere che cosa ne pensate del nuovo racing game in Realtà Aumentata di Nintendo. I nostri giudizi sul titolo, naturalmente, li abbiamo esposti nella recensione di Mario Kart Live Home Circuit a firma di Michele Verardi. Sempre al buon Michele, oltreché a Francesco Fossetti e a Cydonia, dobbiamo poi questo speciale su Mario Kart Live in cui ci spiegano questo modo tutto nuovo di correre su Switch.