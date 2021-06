Mario Kart Live Home Circuit è in vendita su Amazon a prezzo scontato

Mario Kart Live: Home Circuit è un nuovo modo di giocare a Mario Kart con Nintendo Switch, trasformando la casa in un circuito, seguendo l'azione di guida in prima persona grazie alla telecamera che trasmette le immagini allo schermo della console o della TV, trasformando la casa nelle ambientazioni del mondo di Mario Kart.

Mario Kart Live: Home Circuit è acquistabile su Amazon a prezzo scontato sia nella versione Mario che in quella Luigi, al prezzo scontato di 99,99 euro, con lo sconto di 10 euro dal prezzo di listino di 109,99 euro. Lo sconto non è particolarmente significativo, ma l'articolo è un'esclusiva di Nintendo ed il prezzo non scenderà mai sotto una determinata soglia, inoltre la sua disponibilità è stata spesso discontinua.

Di seguito i link alle offerte:

La casa si trasforma in un circuito:

Passo 1: assembla le porte e sistemandole sul pavimento della stanza.

Passo 2: guida il tuo kart attraverso le quattro porte per tracciare il percorso, scegliendo qualsiasi forma desideri.

Passo 3: scendi in pista contro i Bowserotti in otto Gran Premi!

Ogni set include:

1 kart

4 porte

2 segnali di curva

Cavo di ricarica USB

Gli eventi che si verificano nel gioco avranno un effetto sul tuo kart nel mondo reale. Se usi un fungo il tuo kart scatta, se invece vieni colpito dal guscio rosso di un avversario, si ferma. É possibile giocare con amici e parenti in gare per un massimo di quattro giocatori, a condizione che ogni giocatore disponga di un kart, di una console Nintendo Switch e di una copia del software.