Mario Kart Live Home Circuit: un video gameplay mostra tutti i Gran Premi

La redazione di NintendoEverything ha realizzato un video gameplay di Mario Kart Live Home Circuit che mostra tutte le ambientazioni virtuali di questo ambizioso gioco di guida in Realtà Aumentata che arriverà su Switch il prossimo 16 ottobre.

Gli appassionati dello storico arcade racer della casa di Kyoto potranno affrontare ben 24 Gran Premi, ciascuno ambientato in scenari ricreati in AR e proiettati su Switch mediante la telecamera posta su ogni kart radiocomandato.

Con l'ausilio dei pannelli forniti in ogni set base di Mario Kart Live Home Circuit sarà possibile disegnare i propri tracciati ideali e gareggiare nei Gran Premi suddivisi, per tipologia di ambientazione, nei Trofei Fungo, Fiore, Guscio, Stella, Banana, Foglia, Fulmine e Speciale.

Le macchine ipertecnologiche di Nintendo trasmetteranno le immagini sullo schermo di Switch o sulla propria TV, garantendo così la massima libertà e interattività ai giocatori che si cimenteranno nelle sfide e andranno a caccia di potenziamenti in Realtà Aumentata. Date un'occhiata all'ultimo filmato e fateci sapere che cosa ne pensate di questo titolo. Per approfondirne ulteriormente la conoscenza, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Mario Kart Live Home Circuit per Nintendo Switch curato da Michele Verardi.