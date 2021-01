Mario Kart Live X LEGO Super Mario? La combo definitiva creata da un fan!

L'universo legato all'icona di casa Nintendo si è di recente espanso grazie a due produzioni decisamente particolari: LEGO Super Mario e Mario Kart Live: Home Circuit.

Differenti declinazioni di una fusione tra l'universo dei giocattoli e quello dei videogiochi, le due proposte puntano a scatenare la creatività della community. Ebbene, c'è chi ha raccolto in pieno la sfida, decidendo addirittura di sfruttarne e peculiari caratteristiche per dare vita a un crossover imperdibile: stiamo parlando dell'utente attivo su YouTube con il Canale "Playfool".



Il giovane appassionato si è infatti cimentato nella creazione di un circuito di Mario Kart Live in grado di interagire con le dinamiche di LEGO Super Mario. Uno sforzo creativo che ha dato vita a un risultato davvero notevole, con un tracciato popolato di avversari, indicatori e power up. Il tutto è stato ottenuto sfruttando l'arte degli origami e le infinite possibilità offerte dai mattoncini LEGO, oltre ovviamente ad una ammirabile dose di fantasia e perizia tecnica. Direttamente in apertura a questa news potete osservare il filmato dedicato alla creazione di un LEGO Super Mario Kart Live: Home Circuit, cosa ve ne pare, vorreste provare anche voi? Per i creativi più ambiziosi, ricordiamo che presto saranno disponibili nuovi set di LEGO Super Mario!