Mario Kart Racing Wheel: svelato il volante per Switch con licenza ufficiale

Hori, il produttore di accessori dedicati al gaming, ha presentato il nuovo volante dedicato al mondo di Mario con licenza ufficiale, il Mario Kart Racing Wheel, compatibile con la console ibrida della grande N.

Il volante arriverà in due versioni differenti, una “standard” e una più costosa “deluxe”. L’accessorio darà la possibilità di configurare tutti i controlli presenti sui Joy-Con e sul Pro Controller e sarà compatibile con Nintendo Switch e PC. Tutti i tasti presenti saranno completamente mappabili ed inoltre potranno essere regolate la “deadzone” e la sensibilità dei controlli, così da avere il massimo controllo sul raggio di manovra del volante.

L’annuncio coincide con la pubblicazione di Mario Kart Tour, già disponibile sui dispositivi mobile iOS e Android. Ovviamente il volante è pensato per dare il massimo con Mario Kart 8 Deluxe, di qui potete leggere la recensione sulle nostre pagine. In questo momento, il pre-order del Mario Kart Racing Wheel può essere effettuato su Play-Asia al prezzo di 72.50 euro nella versione standard e di 130.70 euro nella versione deluxe, mentre non si hanno ancora notizie per i retailer del mercato occidentale. L’uscita ufficiale del Mario Kart Racing Wheel è prevista per il 30 novembre.