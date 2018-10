Mario Kart dal vivo: ritorna il servizio di go-kart illegale sulle strade di Tokyo

La compagnia giapponese Mari Mobility di Tokyo torna a far parlare di sé e del suo business a tema Mario Kart. L'azienda organizza dei tour su go-kart in giro per Tokyo facendo indossare ai clienti gli abiti dei personaggi della serie.

All'inizio del 2018 Nintendo ha fatto causa all'azienda (allora MariCar) per violazione della proprietà intellettuale e per aver infranto la legge sulla prevenzione della concorrenza sleale. Il processo si è concluso il mese scorso a favore di Nintendo mentre MariMobility è stata costretta a pagare circa 10 milioni di yen, pari a poco più di 75.000 euro.

Sembrava che la situazione si fosse risolta ma la società ha prontamente fatto ricorso al giudizio d'appello. Nel frattempo, come dimostrano alcuni Tweet, il bizzarro servizio è ritornato operativo. Sebbene siano estremamente popolari tra i visitatori di Tokyo e Osaka, questi tour non autorizzati hanno causato diversi disagi alla città tra cui svariati incidenti.

Che ne pensate? Indossereste i panni di Mario, Luigi o Bowser per visitare Tokyo in Go-Kart?