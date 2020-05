Mario Kart Tour si aggiorna con le sfide multiplayer a squadre

Un nuovo aggiornamento per Mario Kart Tour è ora disponibile per il download, questo nuovo update gratuita porta con sé alcune novità molto interessanti come la sfida a squadre ed i codici gruppo per giocare in multiplayer.

In sfida a squadre i giocatori si sfidano per raggiungere la vetta della classifica, con un massimo di quattro diverse squadre formate da due piloti. La nuova opzione codici gruppo permette inoltre di creare la propria stanza personalizzata e condividere il codice fino a un massimo di otto partecipanti.

Una serie di interessanti novità per quello che è uno dei giochi mobile di Nintendo più apprezzati su smartphone iOS e Android. Mario Kart Tour è disponibile per il download gratis da App Store e Google Play, il gioco è distribuito come Free to Start e può essere scaricato gratuitamente con supporto per microtransazioni e acquisti in-app, una formula apprezzata dal pubblico che può così iniziare a giocare senza dover necessariamente spendere soldi in un primo momento.

A marzo Mario Kart Tour si è aggiornato con il supporto multiplayer, funzionalità particolarmente apprezzata dal pubblico. Nintendo continuerà ad aggiornare MK Tour con nuovi contenuti a cadenza regolare, tra cui piste, personaggi ed eventi con ricompense e bonus.