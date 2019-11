Dopo Mario Kart Tour, anche Animal Crossing Pocket Camp offrirà un abbonamento

Mario Kart Tour ha fatto discutere molto per il suo sistema di monetizzazione: oltre ad includere le consuete microtransazioni, il titolo mette a disposizione anche un abbonamento a pagamento - il Gold Pass - che a 5,49 euro mensili offre una serie di benefici, come l'accesso ai veicoli 200cc e il multiplayer in accesso anticipato.

Sembra che l'iniziativa stia avendo successo, poiché Nintendo ha deciso di estenderla anche ad un altro dei suoi giochi mobile, Animal Crossing: Pocket Camp. A partire dal 21 novembre, i giocatori avranno l'opportunità di sottoscrivere il servizio in abbonamento Pocket Camp Club, che sarà disponibile in due differenti piani. Il primo, permetterà ai membri di nominare un fortunato animale come custode del campo, in modo da beneficiare di aiuto aggiuntivo. Grazie al secondo, invece, riceveranno a cadenza regolare biscotti della fortuna e avranno l'opportunità di immaginare risorse e vestiti in magazzino.

Al momento non conosciamo altri dettagli, né tantomeno il costo della membership. Informazioni più precise verranno fornite il giorno prima del debutto, quando verranno pubblicati i primi video promozionali su YouTube. Animal Crossing: Pocket Camp, ricordiamo, può essere scaricato gratuitamente su dispositivi mobile iOS e Android. Il prossimo capitolo principale della saga, Animal Crossing: New Horizons, è invece atteso su Nintendo Switch per il 20 marzo 2020.