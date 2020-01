Mario Kart Tour: arriva l'Ice Tour, il tour del ghiaccio

Il Natale sarà anche finito, ma siamo ancora in pieno inverno, per cui ecco che ha perfettamente senso il nuovo aggiornameto di Mario Kart Tour, che dà il benvenuto ai ghiacci e alla neve dell'Ice Tour, il Tour del Ghiaccio, per il quale è stato anche diffuso un nuovo trailer, che trovate in cima alla news.

Nel video possiamo dare un primo sguardo alle novità in arrivo, che ovviamente sono tutte a tema invernali, dalle piste ora innevate, ai personaggi: si notano infatti Penguin Luigi, Ice Mario e Peach in uno stiloso cappotto per ripararsi dalle gelate invernali.

Insomma, Nintendo continua a supportare quello che si è rivelato un titolo mobile di grandissimo successo, nonostante le polemiche iniziali, dovute soprattutto ai tanti modi per monetizzare studiati dalla Grande N, sui quali i fan hanno un po' puntato il dito, uno fra tutti il Gold Pass, una sorta di abbonamento mensile dal costo di 5 euro.

Proprio per gli abbonati al Gold Pass, è stata resa disponibile la beta per il multiplayer di Mario Kart Tour, in attesa che tale feature, che poi rappresenterà la vera essenza del gioco, venga poi sbloccata per tutti. Per approfondire sul gioco, nel frattempo, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Mario Kart Tour.