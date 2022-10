Mario Kart Tour, è arrivata la Battle Mode: ecco come funziona

Sono ormai passati anni dall'uscita della nostra recensione di Mario Kart Tour, il gioco mobile di Nintendo che continua a sfrecciare su Play Store e App Store. Qualcuno potrebbe dunque aver un po' "tralasciato" il titolo, ma adesso l'arrivo della Battle Mode potrebbe convincere non pochi utenti a tornare a giocarci.

Infatti, dovete sapere che, in seguito all'aggiornamento 3.0.0 di Mario Kart Tour (uscito a settembre 2022), sono ora state aggiunte quelle che in italiano vengono chiamate semplicemente battaglie. In parole povere, c'è una nuova modalità di gioco, che può rendere più varia l'esperienza.

Ma, per chi non lo sapesse, cosa si intende nello specifico per Battle Mode? Ebbene, all'inizio della partita ogni giocatore dispone di alcuni palloncini, che chiaramente vanno "difesi" (per quanto possibile). L'obiettivo nelle battaglie non può dunque che essere quello di rompere i palloncini degli avversari, utilizzando gli oggetti che si possono ottenere dai classici blocchi dei punti di domanda.

Ci sono però diverse combinazioni di battaglie, che vengono aggiornate costantemente all'interno di Mario Kart Tour, come spiegato anche sul portale ufficiale di Nintendo. Per il resto, come potete ben immaginare, di mezzo ci sono anche monete e altre meccaniche classiche legate al gioco, ma evitiamo di rovinarvi la sorpresa (anche se potreste voler dare un'occhiata alle FAQ ufficiali di Nintendo).

In ogni caso, in questa sede risultava interessante approfondire in linea generale quanto aggiunto di recente a Mario Kart Tour, dato che si tratta di contenuti, passati forse un po' "in sordina", che potrebbero in realtà far tornare a qualche utente la voglia di tornare a giocare al titolo.