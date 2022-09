Mario Kart Tour: arriveranno nuovi contenuti con la versione 3.0.0

Dopo le novità dell'ultimo update, che suggerivano l'arrivo di Mario Kart Tour su PC, il titolo per dispositivi IOS e Android si appresta a ricevere tanti nuovi contenuti con l'arrivo della versione 3.0.0. Le promesse di Nintendo si stanno facendo sentire, visto il grande desiderio della compagnia di aggiornare costantemente il titolo mobile.

Il mondo del mobile gaming, infatti, è un settore economico in piena ed incessante espansione da diversi anni, tanto da aver portato la stessa Nintendo ad approdare sui lidi dei dispositivi mobili. Mario Kart Tour ha fatto scuola da questo punto di vista, così come altre produzioni mobile dedicate al mondo di Animal Crossing e non solo.

Mario Kart Tour ha ricevuto un aggiornamento alla versione 3.0.0, che introduce alcune novità all'offerta contenutistica di questo prodotto. Infatti, l'update in questione ha come obiettivo principale quello di preparare l'arrivo della modalità battaglia e dello spotlight shop nel gioco, il quale sarà necessario per scambiare la propria valuta di gioco con tanti nuovi oggetti necessari per i propri Kart. Tuttavia, come riportato dalle stesse patch notes, sembrerebbe che siano in arrivo diversi nuovi tour.

Qui di seguito vi riportiamo l'elenco delle novità della versione 3.0.0:

Preparazione per la modalità battaglia , che porterà un nuovo modo di giocare in Mario Kart Tour

, che porterà un nuovo modo di giocare in Mario Kart Tour Preparazione per lo spotlight shop

Ogni punteggio migliore registrato al termine di una gara verrà adesso registrato

Sarà possibile giocare il tracciato successivo direttamente dalla schermata finale dei risultati della gara

Il supporto di Nintendo a Mario Kart Tour continua a sorprendere in positivo anche a distanza di diversi anni dalla sua uscita sui sistemi Android ed IOS, soprattutto in seguito alla recente rimozione dei tubi in stile gacha in Mario Kart Tour.