Mario Kart Tour: in arrivo l'evento dedicato alle celebrazioni per il 2020

Nintendo ha annunciato con un trailer il nuovo evento di Mario Kart Tour dedicato ai festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Il 2020 si aprirà all'insegna di nuovi driver, nuovi kart e tante decorazioni speciali per le piste.

L'evento inizierà il primo gennaio 2020 e durerà per due settimane, fino al 14 gennaio. Per l'occasione le piste Tokyo Blur verrà addobbata a tema e verranno introdotti quattro nuovi piloti. Come si vede dal trailer, Mario indossa la fascia e il vestito Happi di Super Mario Odyssey (entrambi abiti tradizionali da festival). Toad invece indossa un buffo abito con cappello, cravatta e una speciale maschera che ricorda i baffi e il naso di Mario. Oltre a questi personaggi si uniranno al roster un Koopa in versione oro e uno Yoshi in tinte rosse.

Questo è il quarto evento tematico che introduce nuovi personaggi e nuovi abiti in Mario Kart Tour. Per l'evento di Natale sono stati aggiunti Santa Mario, Santa Daisy, Pauline in abiti festivi e uno Yoshi in versione renna. Tra le piste dedicate invece, New York Minute è stata decorata con addobbi natalizi. Intanto è iniziata la beta del multiplayer in Mario Kart Tour.