Mario Kart Tour in arrivo su PC? L'ultimo update sembra suggerirlo

Nella giornata del 4 luglio 2022, Nintendo ha pubblicato un nuovo update per Mario Kart Tour, spin-off della serie pensato per sistemi mobile e lanciato originariamente nel 2019. Le patch notes, a dire il vero, non mostrano significativi cambiamenti per il gioco, ma quanto scoperto dai dataminer potrebbe essere il preludio per qualcosa di grosso.

Sembra infatti che l'ultimo aggiornamento citi la possibilità di giocare tramite mouse oltre ai classici comandi touch, lasciando intendere il suo possibile arrivo su PC. Ciò potrebbe in realtà non avere nessuna effettiva conseguenza pratica, tuttavia il fatto che il lancio del servizio Google Play Games su PC sia previsto entro la fine del 2022 lascia intendere che il titolo Nintendo potrebbe effettivamente farne parte e gli sviluppatori si stiano dunque preparando per implementare all'interno del gioco la compatibilità con mouse e tastiera.

Sempre tramite il lavoro di datamining, con dettagli riportati sul forum di ResetERA, è emerso un riferimento all'emulazione nativa PC per Mario Kart Tour, che potrebbe dunque essere un ulteriore collegamento a Google Play Games. Chiaramente si tratta per ora di semplici supposizioni senza conferme ufficiali, tuttavia se davvero il porting andasse in porto potrebbe aprire le porte anche per versioni PC di altri giochi mobile Nintendo, come ad esempio Fire Emblem Heroes e Pokémon Unite.

Ricordiamo intanto che alcune piste di Mario Kart Tour sono state incluse nel Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, con altri tracciati ancora che potrebbero essere aggiunti nei prossimi mesi.