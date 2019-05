Mario Kart Tour: dalla Closed Beta arrivano tante informazioni

È da poco stata lanciata la closed beta di Mario Kart Tour, lo spin-off mobile del celebre racing di Nintendo, e gli utenti che avevano effettuato la pre-registrazione stanno finalmente provando il gioco, e dando le loro prime impressioni sulla demo di Mario Kart Tour e cosa aspettarsi dal prodotto finale.

Innanzitutto il gioco conterrà una selezione di piste dei vari titoli dlla serie, mentre per quanto riguarda il gameplay sarà abbastanza senza fronzoli: per girare si trascina il dito sullo schermo, mentre il kart usa l'auto-accelerazione.

Bisognerà poi scegliere Personaggio, Kart e Glider, come in Mario Kart 8, e qui iniziano le prime preoccupazioni per quanto riguarda le microtransazioni: ci sono infatti delle meccaniche free-to-play per ottenere i personaggi tramite loot box, ma i personaggi possono essere ottenuti anche attraverso delle gemme verdi, che fungono da valuta premium (quindi ottenibili con soldi veri). Siccome alcuni personaggi ottengono dei bonus a seconda del tracciato, è possibile che per competere ad alti livelli bisognerà utilizzare alcuni particolari personaggi, invogliando dunque a utilizzare le microtransazioni.

Un altro problema sorge per quanto riguarda un'altra meccanica, quella della stamina. Sembra infatti si possa correre soltanto alcune gare prima di terminarla, e una volta scesa a zero bisogna o aspettare del tempo, o spendere soldi per ripristinare la barra della stamina e poter correre di nuovo.

Insomma, ci sono alcune perplessità su quanto possa effettivamente essere free-to-play il gioco, ma va ricordato che per il momento si tratta soltanto di una demo, per cui Nintendo può ancora decidere se cambiare in corsa tali meccaniche per evitare di incappare in critiche troppo pesanti.

Che ne pensate?