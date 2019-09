Mario Kart Tour: come effettuare una Partenza a Razzo per seminare gli avversari

Come gran parte dei giochi per dispositivi mobili, anche Mario Kart Tour include meccaniche molto facili da imparare. Ciò, tuttavia, non significa che il titolo sia anche semplice da padroneggiare! È possibile imparare diversi trucchetti per divenire più competitivi, primo tra tutti il metodo per effettuare una Partenza a Razzo!

Chi ben comincia è a metà dell'opera: questo celebre proverbio vale anche in Mario Kart Tour. Seminare gli avversari fin dall'inizio può conferirvi un vantaggio non indifferente facilitandovi il conseguimento della vittoria. Nel nuovo titolo mobile di Nintendo è possibile effettuare una Partenza a Razzo eseguendo una manovra ben precisa, che richiede attenzione e tempismo.

Ecco cosa dovete fare: sulla linea di partenza, posizionate il dito sullo schermo quando il conto alla rovescia è sul 2, e toglietelo solamente quando compare la scritta VIA. Migliore è il tempismo con il quale eseguite questa operazione, più efficace è la partenza! Portando a termine con successo questa manovra otterrete anche dei punti aggiuntivi, che male di certo non fanno!

Mario Kart Tour, ricordiamo, è disponibile in via del tutto gratuita su dispositivi mobili iOS e Android. Il titolo offre ai giocatori l'acquisto di un Gold Pass, una sottoscrizione che a 4,99 euro al mese offre contenuti esclusivi e lo sblocco dei kart da 200cc. Tra le nostre pagine trovate anche una guida per sbloccare i personaggi di Mario Kart Tour.