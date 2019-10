Mario Kart Tour: come raccogliere e ottenere Monete velocemente

Se non avete voglia di mettere mano al portafogli per fare acquisti in Mario Kart Tour, potete fare affidamento sulle Monete. In questa mini-guida vi spieghiamo come guadagnarle nel gioco nel modo più rapido e semplice possibile.

Le Monete si presentano come la valuta in-game di Mario Kart Tour ottenibile all'interno del gioco, senza la necessità di sborsare soldi reali (al contrario delle gemme, che invece vanno acquistate a parte). Con le Monete è possibile acquistare gli oggetti resi disponibili di giorno in giorno nel negozio in-game. Di seguito vi spieghiamo come guadagnarle, e come accumularle velocemente.

Raccogliete le monete nei tracciati

Il primo metodo per ottenere monete in Mario Kart Tour è quello di raccoglierle all'interno dei tracciati, tra una gara e l'altra. Se volete velocizzare il processo, vi consigliamo di concentrarvi sul circuito di Yoshi e su quello della spiaggia dei Koopa. Sono due tracciati piuttosto semplici, in cui riuscirete a raccogliere una gran quantità di monete senza particolari difficoltà.

Vi consigliamo di dedicare i primi giri alla raccolta delle monete, anche a costo di rallentare la corsa e farvi superare dagli avversari. Dopo averle raccolte, fate in modo di recuperare terreno e arrivare tra le prime posizioni.

Modalità Coin Rush

La modalità Coin Rush è pensata proprio per fare incetta di monete. Giocherete nei panni di Gold Mario, e avrete l'opportunità di moltiplicare il numero di monete ottenute usando i rubini, secondo il seguente schema:

5 rubini: monete x2

15 rubini: monete x6

25 rubini: monete x10

Gold Mario riuscirà a calamitare a sé le monete, rendendo più semplice raccoglierle. In ogni caso, vi consigliamo di memorizzare i tracciati in modo da non farvene sfuggire nemmeno una, così da massimizzare i guadagni.

Premi del tour

I regali dei tour sono un altro modo per ottenere Monete: li riceverete vincendo le Coppe e completando i Tour che possono ricompensarvi con questa valuta. Se avete il Gold Pass, inoltre, potrete aumentare il numero di premi ottenibili. Un consiglio sempre utile per arrivare primi è quello di fare una buona partenza a razzo, in modo da seminare gli avversari.

Se avete bisogno di altri per giocare al meglio e vincere le gare, non dimenticate di consultare la nostra guida con trucchi e strategie per Mario Kart Tour.