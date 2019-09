Mario Kart Tour: ecco come ricominciare per ottenere il personaggio starter desiderato

Non senza problemi, stamattina è stato finalmente reso disponibile Mario Kart Tour, il nuovo gioco mobile di Nintendo dedicato a celebre racing game arcade. Nonostante siano piovute diverse critiche per via della presenza delle microtransazioni e del Gold Pass in Mario Kart Tour, l'app è stata scaricata da moltissimi utenti.

Come vi sarete accorti, all'avvio del gioco vi vengono assegnati due personaggi starter casuali, diversi per ciascun gocatore. Naturalmente, trattandosi di meccaniche RNG, non è possibile prevedere né tantomeno decidere i personaggi che la CPU vorrà regalarci, per cui non è detto che vi troverete da subito a correre col pilota che aspettavate.

Per cercare di aumentare le vostre chance ci sarebbe un metodo: quello di ricominciare il gioco qualora non foste soddisfatti. Una volta letto il tutorial e scoperto i due piloti assegnati, basta andare sulla sezione Opzioni in basso a destra dello schermo e cercare l'opzione per ricominciare il gioco.

Fatto ciò bisognerà cancellare il proprio salvataggio e scollegare il proprio account Nintendo e i dati del gioco ad esso associati. Una volta chiuso il gioco e riaperta l'app, apparirà l'opzione per ricollegare lo stesso account Nintendo a Mario Kart Tour, che ovviamente non conterrà i dati di salvataggio, che sono stati precedentemente cancellati.

A questo punto non resta che rileggere il tutorial e sperare nella fortuna, ed eventualmente ripetere da capo tutti i passaggi.

E voi, che personaggi avete ottenuto? Siete soddisfatti o proverete anche questo metodo?