Mario Kart Tour: come sbloccare tutti i personaggi del roster

Il roster di Mario Kart Tour è composto da diversi personaggi provenienti dall'universo Nintendo, come l'immancabile Mario, Donkey Kong, Bowser e altri ancora. In questa mini-guida vi spieghiamo come è possibile sbloccarli tutti all'interno del gioco.

All'inizio del gioco partirete con il personaggio starter, per poi avere accesso agli altri piloti una volta che li avrete sbloccati. Ci sono diversi modi per farlo: vediamo come.

Giocare e spendere le Stelle

Il modo più economico e diretto per sbloccare nuovi personaggi di Mario Kart Tour è quello di giocare al nuovo titolo mobile di Nintendo. Man mano che avanzerete nelle varie Coppe del mondo, di tanto in tanto guadagnerete dei regali del tour, alcuni dei quali conterranno un nuovo personaggio. Ecco quali personaggi guadagnerete, e quante stelle saranno necessarie per ottenerli.

Koopa Troopa - 25 stelle

Daisy - 147 stelle

Metal Mario - 227 stelle (solo se avete sottoscritto un abbonamento Gold Pass)

Yoshi - 272 stelle

Usare il Warp Pipe

Un altro metodo per ottenere nuovi personaggi di Mario Kart Tour è quello di usare il Warp Pipe, che sarà disponibile dopo aver completato la prima gara che vi premierà con una coppa. Il Warp Pipe si comporta a tutti gli effetti come una cassa premio: potrete attivarlo spendendo delle gemme, per ottenere in cambio una ricompensa casuale che può contenere un kart, un aliante o un nuovo personaggio.

Nella fattispecie, ogni personaggio del roster può essere ottenuto tramite il Warp Pipe con le seguenti probabilità:

Probabilità 5%

Koopa Troopa

Dry Bones

Baby Daisy

Baby Mario

Baby Peach

Shy Guy

Probabilità 1%

Donkey Kong

Toad

Bowser

Mario

Peach

Yoshi

Daisy

Diddy Kong

Toadette

Probabilità 0.3%

Dry Bowser

Metal Mario

Peachette

Fare acquisti nel negozio

È inoltre possibile sbloccare nuovi piloti spendendo monete nel negozio. Al momento il costo di un nuovo personaggio è fissato a 800 monete, e la rotazione del negozio avviene ogni 24 ore, con la possibilità di acquistare ogni giorno un nuovo pilota.

Se siete curiosi di vedere in azione tutti i personaggi di Mario Kart Tour, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.