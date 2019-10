Mario Kart Tour: come totalizzare 6000 punti o più con un pilota Koopaling

I giocatori di Mario Kart Tour possono partecipare al nuovo evento in-game di Tokyo, completando una serie di sfide a tema. Una di queste richiede di totalizzare almeno 6000 punti gareggiando con un pilota Koopaling. Vi spieghiamo come portarla a termine.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per completare questa sfida proposta nell'evento Tokyo Tour di Mario Kart mobile.

Chi sono i piloti Koopaling

I Koopaling fanno parte del numeroso gruppo di piantagrane al servizio di Bowser. Tra le varie novità introdotte con l'evento Tokyo Tour, c'è adesso la possibilità di giocare nei panni di un pilota Koopaling, scegliendo tra quelli elencati di seguito:

Iggy

Larry

Lemmy

Ludwig

Morton

Roy

Wendy

Per utilizzare un pilota Koopaling, dunque, non vi resta che selezionare uno di quelli presenti nella lista di sopra.

Trucchi e consigli per totalizzare 6000 punti con un pilota Koopaling

Dopo aver selezionato un pilota Koopaling, non vi resta che avviare la gara nel Tokyo Tour. Per facilitare l'impresa, vi consigliamo di scegliere il tracciato Tokyo Blur, dato che si presenta come quello più semplice da attraversare.

Per totalizzare il maggior numero possibile di punti dovrete cercare di tagliare il traguardo per primi, colpire gli avversari con i power-up, raccogliere le monete ed effettuare trick come salti e derapate.

Prima di tutto, assicuratevi di fare una partenza a razzo, in modo da ottenere un primo vantaggio giù nei primi istanti della gara. Dopodiché, imparate a padroneggiare il tracciato, memorizzando tutte le curve e le scorciatoie in modo da non lasciarvi sfuggire nessuna occasione per eseguire un trick, una derapata, o per raccogliere power-up e monete.

Se avete bisogno di altri consigli per gareggiare al meglio, non dimenticate di consultare i nostri consigli contenuti nella guida per principianti ed esperti di Mario Kart Tour.