Mario Kart Tour conquista l'App Store, nonostante le polemiche per il Gold Pass

Parte bene Mario Kart Tour, il nuovo gioco mobile di Nintendo pubblicato il 25 settembre su iPhone e smartphone Android. Su App Store, il gioco ha debuttato al primo posto nella classifica delle app gratis più scaricate in 58 paesi, tra cui Giappone e Stati Uniti.

Negli Stati Uniti attualmente Mario Kart Tour è la diciannovesima app più redittizia: per fare un confronto, nella stessa classifica Dr. Mario World, uscito a luglio, ha debuttato alla posizione numero 503. Nonostante il buon successo però Mario Kart Tour non ha registrato il miglior lancio per un app Nintendo, primato ancora saldamente nelle mani di Fire Emblem Heroes, che ha raggiunto la posizione 17 nella classifica incassi al debutto nel febbraio 2017.

Mario Kart Tour è attualmente disponibile su iOS e Android in tutto i mondo ad eccezione della Cina, le prime recensioni sono positive nonostante le lamentele per la presenza del Gold Pass, uno speciale ticket (dal prezzo di 5.49 euro) che da accesso alla modalità 200cc ed altri contenuti bonus, esattamente come un normale season pass di un gioco per PC o console. In ogni caso, la partenza è decisamente positiva e presto Nintendo dovrebbe introdurre anche il multiplayer con un aggiornamento gratuito.