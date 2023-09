Mario Kart Tour, fine della corsa: stop a nuovi contenuti da ottobre 2023

A quattro anni di distanza dall'esordio su sistemi mobile si avvicinano i titoli di coda per Mario Kart Tour. Nintendo si prepara a concludere il supporto per il noto Racing Game su iOS e Android dopo la pubblicazione dell'ultimo update maggiore.

Il 4 ottobre 2023 verrà introdotto il Battle Mode all'interno di Mario Kart Tour, e sempre a partire da questa data non verranno più pubblicati nuovi contenuti per il gioco: in futuro verranno infatti riproposti soltanto eventi già visti in passato, senza alcun tipo di aggiunta. Oltre all'arrivo del Battle Mode, il prossimo 20 settembre avrà il via l'Anniversary Tour volto a festeggiare il quarto anno di vita dell'opera.

La Grande N non ha dato spiegazioni concrete sul perché di questa sua decisione, sebbene sia logico immaginare che dietro tale mossa ci siano possibili ragioni economiche, con il titolo che forse non era più redditizio come in precedenza per la compagnia nipponica. Nel corso dei suoi quattro anni di vita Mario Kart Tour è stato in ogni caso costantemente supportato da Nintendo attraverso l'aggiunta di nuovi contenuti come piste e personaggi giocabili, oltre a numerosi eventi. Uno degli ultimi risale allo scorso giugno, quando è stato messo a disposizione una Roma notturna in Mario Kart Tour.

In ogni caso Mario Kart Tour continuerà ad essere pienamente giocabile dopo il 4 ottobre: si interrompe l'arrivo di contenuti inediti, ma il Racing Game continuerà ad essere regolarmente disponibile per il download su sistemi mobile.