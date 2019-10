Mario Kart Tour: il Diddy Kong Pack costa quanto... Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart Tour ha raggiunto i 90 milioni di download, che è un grandissimo risultato per un titolo mobile, soprattutto a pochi giorni dal lancio. Lancio che però non è stato assolutamente privo di problemi e polemiche varie, anche per via delle politiche di Nintendo per le microtransazioni.

Un po' a sorpresa infatti il gioco, oltre appunto al sistema di loot per sbloccare con valuta reale dei personaggi extra, ha proposto anche un Gold Pass, una sorta di abbonamento mensile dal costo di 5 euro, che dà diritto ad ulteriori contenuti aggiuntivi per chi decidesse di effettuare la sottoscrizione.

Se già tale decisione fece innervosire i giocatori, non osiamo immaginare come reagirà chi scoprirà adesso dell'arrivo del Diddy Kong Pack. Si tratta di un'offerta speciale dello store, un bundle che offre 90 Rubini, un ticket e ovviamente il personaggio di Diddy Kong come pilota utilizzabile, al prezzo di 38.99 sterline, in Gran Bretagna.

Paradossalmente, visto il prezzo dei rubini in game, si tratterebbe addirittura di un'offerta vantaggiosa, tra molte virgolette. Eppure è difficile non pensare che per lo stesso prezzo ci si può portare a casa una copia di Mario Kart 8 Deluxe, uno dei racing arcade più belli di questa generazione, che ovviamente arriva in versione completa.

In fondo però ognuno spende i suoi soldi come meglio crede. Voi cosa ne pensate di questa offerta?

Intanto Mario Kart Tour si è aggiornato con il Tokyo Tour, che introduce 14 nuovi personaggi, 4 nuove piste e tanto altro. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito.