Mario Kart Tour disponibile per il download su iPhone e Android

Dopo una lunga attesa Mario Kart Tour è finalmente disponibile per il download gratis da App Store e Google Play. Il nuovo gioco mobile di Nintendo per iPhone e Android viene proposto con la consueta formula Free to Start, con supporto per gli acquisti in-app.

"In questo nuovo Mario Kart, Mario e i suoi amici girano il mondo gareggiando su circuiti ispirati a città vere e sulle classiche piste di Mario Kart! Le nuove destinazioni appariranno all'interno di tour che cambieranno a rotazione ogni due settimane! Oltre ai nuovi percorsi ispirati a luoghi famosi, alcuni dei tuoi piloti preferiti sfoggeranno piccole variazioni stilistiche che omaggiano le città incluse nel gioco!"

Scaricare Mario Kart Tour

Mario Kart Tour porta su mobile tutta la frenesia di una delle serie Nintendo più amate di sempre, il gioco presenta un roster che include tutti i personaggi più popolari della casa di Kyoto, da Mario a Luigi passando per Peach e Toad, oltre a presentare tantissime modalità in singolo e multiplayer (online), inoltre gli sviluppatori hanno promesso eventi a cadenza regolare per mantenere sempre viva e attiva la community con sfide e ricompense. Siete pronti per correre con Mario Kart Tour?