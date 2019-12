Mario Kart Tour è il mobile game più scaricato del 2019 su iPhone

Nonostante sia stato lanciato solamente verso la fine dell'anno, Mario Kart Tour ha già raggiunto un importante traguardo: che il gioco avesse avuto un grandissimo successo era cosa nota praticamente a tutti, ma che fosse anche il titolo mobile più scaricato su iPhone, forse ce lo si aspettava di meno.

Mario Kart Tour infatti è stato in grado di battere titoli più quotati come Call of Duty Mobile, o presenti sul mercato da più tempo come Fortnite, ad esempio, piazzandosi al primo posto nella classifica dei free to play più scaricati su iPhone.

Non ha riscosso invece lo stesso successo su iPad, che non sembra essere il dispositivo preferito dagli utenti per giocare al titolo Nintendo. Per la verità in classifica non ci sono videogiochi indimenticabili, ma principalmente rompicapo e puzzle game piuttosto classici, ma la top 10 è sicuramente un modo per conoscere i gusti degli utenti Apple, che hanno deciso di premiare il racing game. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Mario Kart Tour.

Top 10 giochi gratuiti iPhone

Mario Kart Tour

Color Bump 3D

aquapark.io

Call of Duty: Mobile

BitLife - Life Simulator

Polysphere - art of puzzle

Wordscapes

Fortnite

Roller Splat!

AMAZE!!



Top 10 giochi gratuiti iPad

Roblox

aquapark.io

Paper.io 2

Color Bump 3D

Magic Tiles 3: Piano Game

Fortnite

Polysphere - art of puzzle

Wordscapes

Tiles Hop - EDM Rush

Helix Jump

Che ne pensate di queste classifiche? Vi aspettavate un successo simile da Mario Kart Tour? Una delle chiavi della popolarità del gioco è il continuo supporto di Nintendo. È infatti in arrivo il tour dedicato a Londra in Mario Kart Tour. Trovate tutte le ultime notizie a riguardo sul nostro sito.