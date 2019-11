Mario Kart Tour: il multiplayer arriva in beta a dicembre per gli abbonati Gold Pass

Già nella giornata di ieri vi avevamo anticipato che ci sarebbero state novità per il multiplayer online di Mario Kart Tour, dato che il giornalista Takashi Mochizuki, da sempre molto vicino all'ambiente Nintendo, aveva anticipato che sarebbe arrivato a breve.

Oggi la Grande N ne ha approfittato per renderlo ufficiale: molto presto infatti potremo finalmente battagliare con i nostri amici in carne ed ossa anziché limitarci a far mangiare la nostra polvere solamente alla CPU.

Il multiplayer online di Mario Kart Tour arriverà nel mese di Dicembre, ma all'inizio sarà disponibile solamente in una versione beta, riservata ai possessori dell'abbonamento Gold Pass. Si tratta, come ricorderete, del pass mensile in vendita al costo di 4.99 euro, che fu per la verità molto criticato, ma che dava accesso esclusivo ad alcuni contenuti.

Grandi novità insomma in arrivo nel gioco, al momento ancora impegnato nell'evento di Halloween di Mario Kart Tour, che ha portato l'arrivo di attesissimi personaggi come Luigi, Waluigi e Re Boo, e nuove tracce come quella dedicata a Luigi's Mansion (a proposito, ieri è uscito il terzo capitolo della saga: avete letto la nostra recensione di Luigi's Mansion 3?).

Che ne pensate della notizia? Siete contenti dell'arrivo del multiplayer su Mario Kart Tour? Pensate di abbonarvi al Gold Pass perlomeno per il mese di Dicembre per poterlo testare?