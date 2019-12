Mario Kart Tour: multiplayer in Beta per i possessori del Gold Pass

Se possede il Gold Pass di Mario Kart Tour, a partire da oggi avrete accesso alla beta del multiplayer, una delle caratteristiche più attese dai giocatori di Mario Kart su iPhone e Android.

Non sappiamo quanto durerà la fase di test organizzata da Nintendo, secondo alcuni rumor il multiplayer di Mario Kart Tour arriverà il giorno di Natale (25 dicembre) mentre altri giudicano improbabile questa ipotesi e prevedono una pubblicazione ufficiale (tramite aggiornamento gratuito) prevista per l'inizio del 2020. Le prime testimonianze parlano di un matchmaking non particolarmente reattivo e di un sistema di punti privo di modifiche, cosa che favorirebbe la presenza di meccaniche Pay to Win non troppo gradite a una fetta di pubblico.

In ogni caso si tratta solamente dei primissimi feedback e le cose potrebbero cambiare molto rapidamente, essendo il multiplayer appena entrato in Beta. Mario Kart Tour il gioco più scaricato da App Store nel 2019 essendo riuscito a superare rivali agguerriti come Fortnite e Call of Duty Mobile. Nintendo sembra avere in serbo numerosi aggiornamenti e il multiplayer è solamente il primo di una lunga serie di aggiornamenti post lancio che verranno pubblicati nel corso del 2020.