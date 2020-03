Mario Kart Tour: multiplayer disponibile a marzo per tutti

Nintendo ha annunciato che il multiplayer di Mario Kart Tour farà il suo debutto ufficiale il prossimo 8 marzo, dopo una fase Closed Beta a dicembre e una Open Beta a gennaio, entrambe utilizzate per raccogliere preziosi feedback in vista del debutto ufficiale della modalità multigiocatore.

Mario Kart Tour è stato lanciato a settembre 2019 su iPhone e Android, riscuotendo sin da subito un notevole successo, nel corso dei mesi però l'entusiasmo del pubblico sembra calato anche per la mancanza del supporto multiplayer. Nintendo è ora pronta a colmare questa lacuna, aprendo il multigiocatore a tutti i possessori di Mario Kart Tour, con ogni probabilità al day one l'accesso sarà consentito "a scaglioni" per non intasare i server ed evitare problemi di stabilità.

Mario Kart Tour è il gioco più scaricato del 2019 su iPhone, quest'anno Nintendo ha già lanciato tre eventi speciali, il primo per festeggiare l'arrivo del 2020 e il secondo per San Valentino, infine è partito il Tour del Ghiaccio (Ice Tour) con ricompense e premi esclusivi. Per l'anno in corso la compagnia non ha ancora annunciato i piani di supporto per MK Tour ma l'arrivo del multiplayer conferma la volontà di continuare a investire nel progetto.