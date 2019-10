Mario Kart Tour: il multiplayer online sta per arrivare

Nonostante le diverse polemiche che ne hanno accompagnato il lancio, soprattutto per via delle numerose microtransazioni di Mario Kart Tour, con cui Nintendo ha cercato di monetizzare il più possibile da un titolo free-to-play, il gioco tutto sommato si è rivelato un grande successo per la Grande N.

Mario Kart Tour ha fatto registrare 120 milioni di download solamente nel primo mese dopo l'uscita: numeri impressionanti, al di là degli effettivi guadagni per Nintendo, per un gioco che è stato piuttosto apprezzato da pubblico e critica (avete letto la nostra recensione di Mario Kart Tour, a proposito?).

A mancare però in questo momento è una delle feature più attese del gioco: il multiplayer online. I questo momento infatti, andando nell'apposita sezione del menù di gioco, viene indicato come "coming soon", e i giocatori possono dedicarsi soltanto al gioco in solitaria, contro la CPU.

Per fortuna però quel "coming soon" potrebbe diventare davvero realtà. La Grande N ha infatti confermato di essere al lavoro sull'aggiunta del multiplayer, e che dovrebbe arrivare a breve. A confermare il tutto anche le parole del giornalista Takashi Mochizuki, che quando si tratta di Nintendo è sempre in prima linea: "Nintendo ha piani per il multiplayer online in Mario Kart Tour, ma per il momento non posso dare altri dettagli", ha scritto.

Insomma, non ci resta che attendere con fiducia: sembra proprio che presto potremo far mangiare la polvere ai nostri avversari online in Mario Kart Tour.