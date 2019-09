Mario Kart Tour: ecco a che ora potremo finalmente scendere in pista

La data d'uscita di Mario Kart Tour per dispositivi Android e iOS è nota già da un bel po' di tempo, ma quest'oggi Nintendo ci ha svelato anche a che ora potremo finalmente cominciare a sfrecciare in pista a bordo dei bolidi di Mario & co.

Prendete nota: il lancio mondiale di Mario Kart Tour è previsto per le 10:00 di martedì 25 settembre. Il download dei file di gioco, in realtà, verrà attivato anche prima, ma la casa di Kyoto ha specificato che sarà possibile iniziare a giocare solamente dopo l'orario indicato. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di effettuare la pre-registrazione su App Store e Google Play, in questo modo riceverete una notifica sui vostri dispositivi non appena verranno accesi i motori.

Mario Kart Tour porterà i piloti digitali in giro per il mondo in città realmente esistenti, dove troveranno il solito arsenale composto da potenti oggetti in grado di ribaltare le sorti delle corse. In vista del lancio, gli sviluppatori metteranno a frutto il prezioso feedback ricevuto dai giocatori durante la Closed Beta che si è svolta la scorsa primavera, grazie alla quale abbiamo anche avuto modo di scoprire i primi dettagli sul sistema di loot-box e microtransazioni di Mario Kart Tour.