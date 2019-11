Mario Kart Tour: il Presidente di Nintendo è fiducioso sui risultati commerciali

Secondo quanto dichiarato dal presidente di Nintendo Shuntaro Furakawa durante l'ultimo incontro con gli azionisti, Mario Kart Tour ha avuto una buona partenza per quanto riguarda gli acquisti in-app ed il coinvolgimento da parte della community.

Furakawa si aspetta che il gioco raggiunga presto il tetto dei 300 milioni di download, come accaduto nel caso di Super Mario Run: "credo che i risultati finali saranno notevole, puntiamo a superare il numero di download di Super Mario Run aumentando al tempo stesso gli incassi derivati dalle microtransazioni."

Mario Kart Tour ha già superato i 100 milioni di download da App Store e Google Play ed è stato il secondo gioco più scaricato di ottobre dietro a Call of Duty Mobile. Anche le microtransazioni sembrano essere partite con il piede giusto, nonostante le polemiche per i costi troppo alti dei pass e dei pacchetti, come quello dedicato a Diddy Kong in vendita al prezzo di un gioco completo per Switch.

Super Mario Run ha ottenuto un notevole numero di download ma ha incassato sotto le aspettative, la versione completa può essere sbloccata al prezzo di 9.99 euro, un prezzo di ingresso ritenuto eccessivo dalla maggior parte dei giocatori. Mario Kart Tour viene invece offerto come download gratuito con acquisti in-app opzionali, strategia che funziona in modo migliore su piattaforme mobile.