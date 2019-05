Mario Kart Tour: primi dettagli dalla Closed Beta per Android

Nella giornata di ieri Nintendo ha iniziato a spedire gli inviti per la Closed Beta di Mario Kart Tour su Android e in poche ore la rete si è riempita di dettagli sui contenuti del gioco, per ora disponibile come detto solamente in Beta Chiusa per un numero selezionato di utenti.

Secondo quanto riportato, in Mario Kart Tour i veicoli viaggiano con l'accelerazione automatica, al giocatore solamente il compito di sterzare a destra o sinistra, in linea con altre produzioni mobile di questo tipo, inoltre sembra sia possibile giocare solamente con il telefono in verticale.

Maio Kart Tour presenta anche un sistema di monetizzazione e acquisti in-app apparentemente legato alla barra dell'energia consumabile ed a nuovi personaggi del roster sbloccabili tramite una sorta di minigioco, tuttavia al momento la situazione non è molto chiara. Al momento il roster è così composto:

Mario

Luigi

Peach

Daisy

Toad

Toadette

Rosalina

Waluigi

Baby Peach

Baby Daisy

Baby Rosalina

Metal Mario

Larry

Lemmy

Ludwig

Dry Bones

Dry Bowser

Infine sembra che ogni kart sia in grado di trasportare un numero differente e non specificato di oggetti mentre ogni corsa è composta da due giri, questi però potrebbero essere limiti imposti dalla Closed Beta e dunque non rispecchiare in alcun modo le opzioni e le funzionalità del gioco completo.

Mario Kart Tour è ancora privo di una data di lancio, con ogni probabilità l'applicazione uscirà prima della fine dell'anno su iOS e Android.