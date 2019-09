Mario Kart Tour: schermata di gioco indica il multiplayer come 'in arrivo'

Nel corso della giornata odierna, mercoledì 25 settembre, Mario Kart Tour è approdato su App Store e Google Play, segnando così l'esordio della celebre IP Nintendo su dispositivi mobile.

Il gioco, attualmente, non dispone di una modalità di gioco multiplayer, ma sembra che un arrivo di quest'ultima non sia del tutto da escludere. Sembra infatti che all'interno dello stesso Mario Kart Tour siano presenti riferimenti a feature multigiocatore. A segnalarlo, è l'utente Twitter Daniel Vuckovic, che ha condiviso sul social network un'interessante schermata di gioco. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, al suo interno è visibile un'icona dedicata al multiplayer, sulla quale troviamo impressa la dicitura "In arrivo!". A corredo di quest'ultima appare un'ulteriore indicazione, che riporta di come la funzione sarà resa disponibile all'interno del gioco tramite un futuro aggiornamento.



Ad ora, tuttavia, non sembrano essere disponibili informazioni ufficiali in merito alle tempistiche di implementazione o alle caratteristiche di una modalità multiplayer di Mario Kart Tour. In attesa di eventuali comunicazioni sull'argomento, vi ricordiamo che è stato annunciato recentemente un abbonamento Gold per Mario Kart Tour. Sulle pagine di Everyeye, trovate inoltre un'utile guida all'ottenimento di un personaggio starter differente all'interno del gioco mobile. Avete già avuto modo di provarlo?