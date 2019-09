Mario Kart Tour: segnalati problemi di server ed errori di connessione

Mario Kart Tour è ora disponibile su iPhone e Android tuttavia sembra che il lancio del nuovo gioco mobile di Nintendo non sia propriamente esente da problemi, tanto che al momento risulta impossibile accedere all'app.

Allo stato attuale Nintendo ha indetto una manutenzione straordinaria dei server, nessuno sembra essere riuscito a giocare con Mario Kart Tour in quanto l'infrastruttura è offline da ore ma solo recentemente è apparso un messaggio che avviso di operazioni di manutenzione in corso.

Riscontrati, secondo alcune testimonianze, anche problemi con il login ed il corretto riconoscimento dell'account Nintendo, problematica dovuta quasi certamente al comportamento instabile dei server e dell'infrastruttura di rete. La casa di Kyoto sta lavorando per riportare la situazione alla normalità ed entro breve Mario Kart Tour dovrebbe essere giocabile senza particolari intoppi.

Qualcuno di voi è riuscito ad accedere a Mario Kart Tour? Nel frattempo ricordiamo che l'app è regolarmente disponibile per il download da App Store e Google Play, il gioco può essere scaricato a costo zero con supporto per le microtransazioni, il cui funzionamento non è stato ancora svelato nel dettaglio, ne sapremo certamente di più nel corso della giornata odierna.