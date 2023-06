Mario Kart Tour sfreccia a Roma: tour notturno nella Città Eterna con il nuovo update

Dopo aver celebrato i record di Super Mario Bros Il Film, Nintendo si premura di lanciare un nuovo aggiornamento gratuito per Mario Kart Tour che consente agli appassionati dell'arcade racer di sfrecciare per le storiche vie di Roma.

Seguendo l'esempio dei precedenti update dedicati a Parigi, Tokyo e New York, gli sviluppatori di Mario Kart Tour ci invitano a percorrere curve impegnative nelle stradine di Roma per competere in un'eccezionale tour notturno della città.

Il video dimostrativo confezionato dalla casa di Kyoto ci offre un assaggio delle emozioni restituite dall'aggiornamento gratuito di Mario Kart Tour che porta in dote il Tour Notturno nella Città Eterna e diverse altre novità ludiche e contenutistiche.

Tra le sorprese previste da questo update, troviamo infatti un costume da Gladiatore per Donkey Kong con tanto di kart personalizzato Cocchio Categnaccio, entrambi disponibili durante la prima settimana del Tour Notturno, ovvero dal 28 giugno al 5 luglio. Anche il nuovo aliante Celestiali Arcobaleno è pronto per chi vuole fare un giro panoramico sopra i tetti di Roma. L'update gratuito di Mario Kart Toyr introduce anche il percorso Autostrada Lunare proveniente da Mario Kart Wii.