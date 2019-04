Mario Kart Tour per sistemi mobile: ecco le date della prima Closed Beta

Dopo aver fissato per il 28 giugno l'uscita di Super Mario Maker 2, Nintendo guarda in direzione del ricco mercato videoludico su sistemi mobile e decide di organizzare una fase di beta testing di Mario Kart Tour prima del lancio dell'arcade racing che, plausibilmente, avverrà nei prossimi mesi come free to play.

In base alle informazioni offerteci dalla casa di Kyoto attraverso le pagine del sito ufficiale di MK Tour, la prima fase di beta testing sarà a porte chiuse e avrà luogo tra il 22 maggio e il 4 giugno di quest'anno, coinvolgendo solo gli utenti Android.

Le registrazioni alla fase di testing sono già aperte e lo rimarranno fino al 7 maggio: in questa prima parentesi, Nintendo accoglierà solo le richieste provenienti dall'utenza che vive in Giappone e negli Stati Uniti, ma la possibilità di una successiva apertura ai mercati europei (ivi compreso, naturalmente, quello italiano) è piuttosto concreta.

La versione di prova di Mario Kart Tour che potrà essere scaricata dai fortunati partecipanti alla beta, però, differirà dalla versione finale e non comprenderà diverse funzionalità: nel corso delle prossime settimane ne sapremo certamente qualcosa di più e capiremo, ad esempio, se il titolo adotterà una formula freemium (con microtransazioni facoltative) o se, al contrario, sarà proposto a pagamento sugli store digitali degli smartphone e i tablet iOS e Android.