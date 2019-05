Mario Kart Tour su sistemi mobile: partono gli inviti per la Closed Beta

In base alle ultime segnalazioni provenienti dai principali forum e social dedicati a Nintendo, diversi utenti affermano di aver ricevuto un invito dalla casa di Kyoto per partecipare alla fase di Closed Beta di Mario Kart Tour.

Come illustrato nei giorni scorsi dalla stessa azienda giapponese attraverso le pagine del sito ufficiale del suo nuovo arcade racing per sistemi mobile, la prima fase di beta testing a porte chiuse di Mario Kart Tour partirà mercoledì 22 maggio e, salvo imprevisti dell'ultimo momento, si protrarrà fino a martedì 4 giugno.

In questa prima fase, la Closed Beta coinvolgerà solo una ristretta cerchia di utenti su Android, ma non è da escludersi una successiva apertura ad una platea più ampia che comprenda, perchè no, i possessori di un tablet o smartphone iOS.

La prima fase di testing prevista dal 22 maggio al 4 giugno, a ogni modo, sarà attiva solo negli Stati Uniti e in Giappone e offrirà solo una minima parte delle sfide, dei personaggi, dei livelli e dei contenuti della versione completa. Nel corso dei prossimi giorni, quindi, capiremo quali sono le intenzioni di Nintendo riguardo le tempistiche di lancio di Mario Kart Tour su iOS e Android e le modalità di accesso al titolo, se in via gratuita (ma con un robusto negozio interno per le microtransazioni facoltative) o a pagamento.