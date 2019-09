Mario Kart Tour: svelate le 'Bonus Challenge' del mobile racing di Nintendo

Il prossimo titolo mobile di Nintendo sarà Mario Kart Tour, che sarà pronto per sfrecciare sui nostri dispositivi Android e iOS a partire dal 25 Settembre. Quando mancano dunque meno di due settimane all'uscita, Nintendo ha pensato di svelare una delle caratteristiche del gioco: le Bonus Challenge.

L'account ufficiale del gioco ha infatti postato tramite Twitter un video in cui viene mostrata la Glider Challenge. Sostanzialmente si tratta di percorsi in cui il giocatore dovrà utilizzare il deltaplano in dotazione col proprio kart per arrivare alla fine del tracciato. Si vedono due sfide in particolare: una in cui il giocatore può soltanto planare e cercare di risollevarsi attraverso i classici tubi verdi che spuntano dal suolo e soffiano aria verso l'alto. L'altro invece avviene sullo sfondo della ben nota Pista Arcobaleno, e consiste nel passare attraverso dei Checkpoint raggiungibili soltanto in volo.

Insomma, Mario Kart Tour sembra offrire molto più che delle semplici gare standard, per cui se foste in cerca di un diverso approccio al gioco, il nuovo gioco mobile di Nintendo potrebbe fare al caso vostro.

Per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra news sulle prime impressioni sulla Beta di Mario Kart Tour. Come detto, il titolo sarà disponibile a partire dal 25 Settembre: nel frattempo sono aperte le pre-registrazioni per Mario Kart Tour.