Mario Kart Tour: ecco il trailer dell'evento di Halloween

Mancano sempre meno giorni ad Halloween e sono moltissimi ormai i videogiochi che hanno deciso di dedicare un evento alla celebre festività. Non manca all'elenco Mario Kart Tour, ultimo titolo mobile di Nintendo, che sembra avere grandi progetti in serbo per tutti i piloti virtuali.

Nintendo ha infatti annunciato prima l'arrivo di due personaggi amatissimi e molto attesi dai fan come Luigi e Re Boo, e la pista ispirata a Luigi's Mansion già vista in Mario Kart DS, anche come modo di festeggiare l'arrivo di Luigi's Mansion 3.

Dopo Luigi però è arrivato anche l'annuncio dell'arrivo di Waluigi in Mario Kart Tour, che sta per sfrecciare nel gioco portando con sé anche Waluigi Pinball, altra pista già vista in Mario Kart DS.

Ma non sono le uniche novità che arriveranno nel gioco: Nintendo ha appena diffuso il trailer definitivo dedicato all'evento di Halloween di Mario Kart Tour, che mostra anche una versione stregonesca di Rosalinda ed effettua un recap completo delle novità che ci aspettano in gioco. Lo trovate, come di consueto in cima alla news: dategli un'occhiata.

Per approfondire sul gioco in generale inoltre, sul nostro sito trovate la recensione di Mario Kart Tour. Che ne pensate dell'ultimo titolo mobile di Nintendo? State già sfrecciando sulle sue varie piste?