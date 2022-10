Mario Kart, il video unboxing dell'orologio TAG Heuer Formula 1 da $4000

Il franchise di corse con protagonista Super Mario non ha di certo bisogno di presentazioni, vantando diverse iterazioni di successo nel corso del tempo e una grande community di appassionati. Per celebrare allora la fortuna del brand, Nintendo ha organizzato una partnership con TAG Heuer per degli orologi di lusso brandizzati Mario Kart.

Uno dei due esemplari in vendita è il TAG Heuer Formula 1 X Mario Kart Limited Edition Chronograph. Si tratta per l'appunto di un cronografo, disponibile in soli tremila prezzi e venduto al prezzo di $3900, che presenta una cassa in acciaio satinato da 44 mm accompagnata dal logo ufficiale di Mario Kart sulla lunetta in ceramica. Questo orologio di lusso, dotato tra l'altro di un movimento automatico proprietario Calibro 16, presenta poi diverse decorazioni sul quadrante e una particolare M laccata in colore rosso sulla corona di carica. Se siete curiosi di dare uno sguardo più diretto a questo speciale cronografo, potete gustarvi il video allegato in calce alla news.

Questo orologio è solo l'ultimo esemplare di una collaborazione, quella tra TAG Heuer e Nintendo, che ha incluso persino uno smartwatch dedicato a Mario Kart.

Tornando al franchise di Nintendo, la grande N ha svelato a settembre i contenuti del Pacchetto Percorsi 3 di Mario Kart 8 Deluxe, in arrivo in inverno. La casa di Kyoto si è concentrata soltanto su due dei percorsi che faranno parte dell'espansione, ovvero una nuova versione del tracciato di Valico Addobbo, già visto in Mario Kart Tour, e il Giardino di Peach, tra i percorsi più apprezzati di Mario Kart DS.