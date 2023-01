Mario Kart su Xbox Series X e PC? No, è la Forgia di Halo Infinite!

Di recente, gli appassionati di The Elder Scrolls V: Skyrim hanno fatto rivivere la città di Whiterun nella modalità Forgia di Halo: Infinite, ma l'omaggio al titolo Bethesda non è l'unica folle creazione che popola l'esclusiva Microsoft.

La community impegnata nell'ultima avventura di Master Chief ha infatti dimostrato di apprezzare notevolmente gli strumenti creativi messi a sua disposizione da 343 Industries. Le festività natalizie, inoltre, devono aver portato diverso tempo libero ai fan più creativi, che hanno colto l'occasione per introdurre in Halo: Infinite i contenuti più disparati.

Un esempio è offerto dalla riproduzione di un circuito in stile Mario Kart all'interno dell'epopea sci-fi, la cui modalità Forgia ha finito per accogliere persino l'iconico castello di Bowser. Poteva poi mancare all'appello una versione Spartan del gioco da tavolo di Monopoly? È quanto deve aver pensato l'autore di Halopoly, contenuto disponibile - neanche a dirlo - proprio nella Forgia di Halo: Infinite. Questi sono solo alcuni esempi delle creazioni che è possibile trovare ad oggi all'interno del titolo 343 Industries: potete averne un assaggio grazie al video presente in apertura a questa news.



Nel frattempo, ricordiamo che gli sviluppatori di 343 Industries hanno accolto il nuovo anno con un resoconto delle novità introdotte nel 2022 in Halo: Infinite.