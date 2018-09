Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser's Jr.'s Journey esce su 3DS il 25 gennaio

Durante il Nintendo Direct, la grande N ha annunciato che Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser's Jr.'s Journey uscirà su Nintendo 3DS il 25 gennaio 2019. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer: lo trovate in cima alla notizia.

Il titolo si presenta come il remake di Mario & Luigi: Bowser's Inside Story, originariamente pubblicato nel 2009 per Nintendo DS.

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser's Jr.'s Journey sarà disponibile su Nintendo 3DS dal 27 dicembre in Giappone, dall'11 gennaio 2019 in Nord America e infine dal 25 gennaio 2019 anche in Europa. Nel trailer riportato in cima alla notizia possiamo dare un'occhiata alle caratteristiche del remake, oltre alle prime sequenze di gameplay.