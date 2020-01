Mario & Luigi torneranno su Switch e sistemi mobile nel 2020? Nintendo registra il marchio

I sempre attenti colleghi di Let's Go Digital ci informano che i rappresentanti di Nintendo hanno deciso di rinnovare il marchio di Mario & Luigi, una mossa che contribuisce ad alimentare i rumor sul ritorno di questa serie su Switch e sistemi mobile.

Come ci spiegano i ragazzi di LGD, il 9 gennaio scorso la divisione argentina della casa di Kyoto si è attivata per depositare il marchio di Mario & Luigi presso il locale ente preposto alla classificazione e alla certificazione dei brevetti commerciali.

Nel documento registrato da Nintendo of America viene esplicitato l'interesse del colosso videoludico giapponese nel realizzare "cartucce, schede di memoria, software di intrattenimento interattivo, cover per cellulari e app di videogiochi".

L'azione compiuta da Nintendo arriva a pochi mesi di distanza dal fallimento di AlphaDream: gli sviluppatori della serie di Mario & Luigi hanno dichiarato bancarotta nell'ottobre del 2019 in conseguenza, a quanto sembra, delle scarse vendite dell'ultimo capitolo di Mario & Luigi per 3DS.

Dietro a questa operazione potrebbero perciò esserci la volontà della grande N di assicurarsi i diritti su questa importante IP per metterla al riparo da qualsiasi attività svolta da aziende terze. A ogni modo, nell'attesa di scoprire quali altre mosse avrà pianificato Nintendo per riportare in auge questa storica proprietà intellettuale vi rimandiamo alla lettura della nostra recensione di Mario & Luigi Viaggio al Centro di Bowser.