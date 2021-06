Mario Party Superstars arriva a ottobre su Nintendo Switch: trailer all'E3

Dal Nintendo Direct dell'E3 2021, giungono ottime notizie per gli appassionati di party game, con il colosso di Kyoto che ha alzato il sipario su due produzioni completamente inedite.

Oltre alla presentazione del primo trailer di WarioWare: Get It Together!, dal mondo di Kyoto giunge infatti anche l'annuncio ufficiale di un nuovo capitolo della serie Mario Party. La tradizionale IP della Grande N ritorna in azione con Mario Party: Superstars, in dirittura di arrivo su Nintendo Switch nel corso del periodo autunnale. Il debutto della produzione non è infatti lontano, con la data di lancio fissata per il prossimo 29 ottobre 2021.

Mario Party: Superstars proporrà una rassegna di 5 tabelloni classici dei giochi per Nintendo 64. I giocatori potranno godersi 100 minigiochi tratti da tutti i capitoli precedenti della serie Mario Party. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare il trailer di annuncio di Mario Party: Superstars, che offre un primo sguardo a quelle che saranno le peculiari attività proposte dall'esclusiva Nintendo Switch.