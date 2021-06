Mario Party Superstars: aperti i preordini su Amazon

Mario Party Superstars è il nuovo capitolo della famosissioma saga party-game di Nintendo, sviluppato da NDcube e pubblicato da Nintendo in esclusiva per Nintendo Switch. È il dodicesimo capitolo della serie Mario Party in uscita il 29 ottobre.

Il titolo è preordinabile su Amazon Italia al prezzo di 59,99 euro, se siete interessati alla saga vi consigliamo di preordinare subito il gioco per godere della prenotazione al prezzo minimo garantito, che vi permette di risparmiare se Amazon decide di abbassare il prezzo prima della data di uscita. Come sapete bene tutti, le esclusive Nintendo non calano mai di prezzo, pertanto acquistarlo subito o dopo mesi dall'uscita potrebbe non fare molta differenza.

Preordina Mario Party Superstars su Amazon al prezzo minimo garantito

Mario Party fa il suo ritorno con cinque tabelloni classici dei capitoli per Nintendo 64, come per esempio il tabellone "Torta di compleanno di Peach" del primo Mario Party, oppure il tabellone "Stazione spaziale". Saranno presenti ben 100 minigiochi tratti da tutta la serie di Mario Party, tutti compatibili con i pulsanti, quindi si potrà giocare con i controller Joy-Con, con il Nintendo Switch Pro Controller o divertirsi su Nintendo Switch Lite.

Tutte le modalità di gioco supportano il multiplayer sulla stessa console, in wireless locale o online. Nelle partite con gli amici in modalità gioco da tavolo il progresso viene salvato a ogni turno, quindi sarà possibile fare una pausa e riprendere a giocare in qualsiasi momento.

Sono inoltre stati aggiunti su Amazon i preordini di altri titoli di rilievo presentati da Nintendo, come per esempio WarioWare: Get It Together a 49,99 euro con data di uscita 10 settembre, Metroid Dread a 59,99 euro previsto per l'8 ottobre, Shin Megami Tensei V a 59,99 euro in uscita il 12 novembre e Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp a 59,99 euro con uscita fissata per il 3 dicembre.