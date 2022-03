Mario Party Superstars, aumenta il divertimento: arriva un DLC?

Dopo il successo di Mario Party Supersatars in Giappone, ma anche oltre i confini del Sol Levante, Nintendo potrebbe avere in programma un ampliamento del party game.

A suggerirlo, è in particolare un interessante avvistamento realizzato dalla community dei giocatori. Come potete verificare in calce a questa news, un frequentatore di Reddit ha infatti immortalato un sondaggio propostogli da YouTube. All'interno di quest'ultimo, si domandava al pubblico per quale gioco avrebbe probabilmente acquistato un DLC. Tra le opzioni, piuttosto a sorpresa, ha fatto capolino proprio Mario Party Superstars.

Il party game ha trovato in particolare spazio accanto a produzioni per le quali è in effetti notoriamente disponibile, o in sviluppo, un'espansione. Parliamo di Hot Wheels: Unleashed, racing game italiano sviluppato da Milestone, e altre esclusive Nintendo, come Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8: Deluxe, al momento in attesa di accogliere ben 48 nuove piste scelte tra i circuiti storici della serie Mario Kart.



Ovviamente, l'inclusione di Mario Party Superstars nell'elenco pare proprio suggerire che qualcosa stia bollendo in pentola per la divertente produzione mariesca. Nuovi mini-giochi e modalità potrebbero dunque essere in dirittura di arrivo per l'esclusiva Nintendo Switch. Per saperne di più, sarà necessario attendere annunci eventuali da parte dei team Nitendo.