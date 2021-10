Mario Party Superstars come Metroid Dread: l'esclusiva Nintendo in rete prima del lancio

A inizio mese era stato il turno di Samus Aran, con Metroid Dread vittima di leak diversi giorni prima del lancio. Ora è purtroppo la volta di Mario e dei suoi compagni del Regno dei Funghi.

Pare infatti che Mario Party Superstars sia stato colpito da diversi leak, con materiale relativo al gioco ormai liberamente accessibile in rete. A confermarlo, è in particolare la redazione di VGC, che afferma di aver avvistato su molteplici social media screenshot e dettagli inediti relativi al titolo. Esattamente come nel caso di Metroid Dread, l'esclusiva Nintendo risulta colpita dalla fuga di notizie con diversi giorni di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale, che vorrebbe Mario Party Superstars in arrivo sul mercato videoludico internazionale il prossimo 29 ottobre 2021.



Al momento, non è chiaro se la falla nel sistema sia interna a Nintendo o legata piuttosto alla ripetuta rottura del Day One presso alcuni distributori. In ogni caso, non sono da escludere forti azioni da parte del colosso di Kyoto, tradizionalmente molto severo nel gestire tali circostanze. In attesa di eventuali maggiori dettagli, ricordiamo che Mario Party Superstars si prepara a celebrare la storia della serie Mario Party con una raccolta di ben cento mini-giochi, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.