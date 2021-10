Mario Party Superstars: come sbloccare tutti i design delle carte

I minigiochi tornano protagonisti in Mario Party Superstars (ecco la recensione di Mario Party Superstars), che raccoglie tabelloni e minigiochi storici su Nintendo Switch. Nel gioco sono disponibili diversi tipi di collezionabili, tra cui i design delle carte: ecco come ottenerli.

Così come per gli altri oggetti extra, il negozio di Toad rappresenta il fulcro del vostro shopping digitale su Mario Party Superstars. Sarà necessario avere dei requisiti specifici, però, per rendere disponibili alcuni design delle carte.

Retro - acquistabile per 50 monete al negozio di Toad.

Digitale - acquistabile per 50 monete al negozio di Toad.

Neon - acquistabile per 100 monete al negozio di Toad.

Fungo - acquistabile per 100 monete al negozio di Toad.

Illuminazione - acquistabile per 150 monete al negozio di Toad.

Tubo - acquistabile per 150 monete al negozio di Toad.

Torta di compleanno di peach - acquistabile per 200 monete al negozio di Toad dopo aver completato per la prima volta il tabellone Torta di compleanno di Peach.

Stazione spaziale - acquistabile per 200 monete al negozio di Toad dopo aver completato per la prima volta il tabellone Stazione Spaziale.

Terra dell'orrore - acquistabile per 200 monete al negozio di Toad dopo aver completato per la prima volta il tabellone Terra dell'orrore.

Bosco Boscoso - acquistabile per 200 monete al negozio di Toad dopo aver completato per la prima volta il tabellone Bosco Boscoso.

Isola tropicale di Yoshi - acquistabile per 200 monete al negozio di Toad dopo aver completato per la prima volta il tabellone Isola tropicale di Yoshi.

Fabbrica - acquistabile per 500 monete al negozio di Toad.

Magnifico - acquistabile per 500 monete al negozio di Toad.

Premium - acquistabile per 999 monete al negozio di Toad.

Per approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sul gioco o sulla serie potete infine leggere il nostro speciale su Mario Party Superstars.