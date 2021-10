Mario Party Superstars: come sbloccare tutte le tracce musicali

Mario Party Superstars è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. L'ultimo capitolo della serie riunisce i personaggi del brand in molteplici tabelloni e minigiochi, offrendo anche diversi collezionabili: vediamo come sbloccare tutte le tracce musicali.

I brani che potete ottenere durante la partita (a tal proposito, date un'occhiata allo speciale su Mario Party Superstars) possono essere selezionati e riprodotti nei menu e nei minigiochi, aggiungendo un tocco di personalizzazione musicale alle vostre sessioni di gioca. Ecco quali sono e i requisiti per sbloccarli:

Torta di compleanno di Peach (versione nuova e classica) - acquistabile per 200 monete al negozio di Toad dopo aver giocato nel tabellone Torta di compleanno di Peach in Mario Party

Stazione spaziale (versione nuova e classica) - acquistabile per 200 monete al negozio di Toad dopo aver giocato nel tabellone Stazione spaziale in Mario Party

Terra dell'orrore (versione nuova e classica) - acquistabile per 200 monete al negozio di Toad dopo aver giocato nel tabellone Terra dell'orrore in Mario Party

Bosco boscoso (versione nuova e classica) - acquistabile per 200 monete al negozio di Toad dopo aver giocato nel tabellone Bosco boscoso in Mario Party

Isola tropicale di Yoshi (versione nuova e classica) - acquistabile per 200 monete al negozio di Toad dopo aver giocato nel tabellone Isola tropicale di Yoshi in Mario Party

Mario Party - Acquistabile per 270 monete al negozio di Toad.

Mario Party 2 - Acquistabile per 420 monete al negozio di Toad

Mario Party 3 - Acquistabile per 390 monete al negozio di Toad

Mario Party 4 - Acquistabile per 150 monete al negozio di Toad

Mario Party 5 - Acquistabile per 180 monete al negozio di Toad

Mario Party 6 - Acquistabile per 210 monete al negozio di Toad

Mario Party 7 - Acquistabile per 150 monete al negozio di Toad

Mario Party 8 - Acquistabile per 60 monete al negozio di Toad

Mario Party 9 - Acquistabile per 120 monete al negozio di Toad

Mario Party 10 - Acquistabile per 90 monete al negozio di Toad

Mt. Minigiochi - Acquistabile per 510 monete al negozio di Toad

Piazza del villaggio - Acquistabile per 450 monete al negozio di Toad

Eventi - Acquistabile per 660 monete al negozio di Toad

Se ancora non lo avete fatto, leggete la nostra recensione di Mario Party Superstars per scoprire tutti i dettagli di questo intrigante party game.