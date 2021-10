Mario Party Superstars è una grande festa su Switch: la Video Recensione

Dopo essere stato annunciato all'E3 2021, Mario Party Superstars si appresta a debuttare ufficialmente su Nintendo Switch: copriamo nella nostra Video Recensione i dettagli di questo nuovo capitolo della serie.

Gli oltre 100 mini-giochi proposti all'interno di Mario Party Superstars hanno saputo dare vita ad una grande festa per tutti gli appassionati della serie. Se Super Mario Party aveva provato ad intraprendere la strada della parziale innovazione "next-gen", questo nuovo capitolo strizza maggiormente l'occhio al passato e celebra la storia del franchise con una selezione ragionata di alcuni fra i tavoli e minigame più rappresentativi del suo ventennio abbondante di esistenza. Ciò che è inoltre riuscito a catturare la nostra attenzione è stata la possibilità di customizzare approfonditamente il gameplay e le possibilità inedite incluse nell'esperienza multigiocatore, due fattori che contribuiscono a rendere Mario Party Superstars uno degli esponenti più divertenti di tutta la serie.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Mario Party Superstars sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire da domani, venerdì 29 ottobre. Per approfondire ulteriormente il gioco in tutti i suoi aspetti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Mario Party Superstars.